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16 ноября 2016 г.
Мясной меринос включен в Госреестр / «Ставропольская правда» от 16 ноября 2016 г.

Новую породу овец – российский мясной меринос вывели на Ставрополье

Российский мясной меринос

Ставрополье включено в список селекционных достижений России по овцеводству. В Министерстве сельского хозяйства РФ прошло заседание экспертной комиссии по вопросам допуска к использованию селекционных достижений в животноводстве. Свою заявку на породу овец российский мясной меринос представил и Ставропольский край.

Как сообщили в Национальном союзе овцеводов, базирующемся в Ставрополе, работа по созданию этой породы началась еще в 2004 году с завоза в племзавод «Маныч» Апанасенковского района элитного поголовья мясных мериносов из Австралии. Авторами нового селекционного достижения являются более 20 человек – представители Национального союза овцеводов, ученые, руководители и специалисты племзаводов СПК «Племзавод «Вторая пятилетка» из Ипатовского района, «Маныч», «Родина», «Россия», им. Ленина, «Путь Ленина» Апанасенковского района.

Теперь в России есть отечественный мясной меринос, к тому же обладающий и прекрасными шерстными качествами. Интерес к новой породе уже проявили многие регионы страны, намеренные заняться ее разведением в своих территориях.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161116/novuyu_porodu_ovets__rossiyskiy_myasnoy_merinos_vyveli_na_stavro_98019.html
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