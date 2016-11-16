На Ставрополье завершается работа по созданию интернет-ресурса для АПК

О внедрении электронного интернет-ресурса для определения направлений деятельности сельхозпроизводителей края в условиях рыночной экономики шла речь в ходе совещания в министерстве сельского хозяйства Ставрополья, сообщили в пресс-службе ведомства. Ученые Ставропольского государственного аграрного университета – разработчики этого инновационного проекта – презентовали свой продукт. Главная цель создания ресурса – дать возможность представителям ставропольского агробизнеса получить объективный прогноз перспектив развития своего предприятия в рамках края. Программа заработает уже в конце этого года. На сайте будет представлено два основных блока: первый – анализ текущего положения дел в отрасли сельского хозяйства в разрезе районов, агро-климатических зон и всего края, второй – непосредственно, само прогнозирование. Как же это работает на деле? Сельхозпроизводитель, фермер или просто любой житель Ставрополья вносит в специальную форму все свои экономические технические и прочие показатели, а программа с доверительной вероятностью — до 90 процентов выдает результат. Как заверили ученые СтГАУ, аналогов такого портала в России нет, тем более в открытом доступе. Конечно, существует немало ресурсов, предоставляющих похожие услуги, но –за большие деньги. Данной разработкой аграрии Ставрополья смогут пользоваться совершенно бесплатно. По словам замминитсра сельского хозяйства СК Сергея Измалкова, данный ресурс станет мощным инструментом, который позволит агробизнесу ориентироваться в условиях рыночной непредсказуемости. У производителей будет возможность подобрать территорию в рамках края, на которой они смогут максимально эффективно развивать свое дело.

http://www.stapravda.ru/20161116/na_stavropole_zavershaetsya_rabota_po_sozdaniyu_internetresursa__98053.html