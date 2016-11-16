Мошенники под видом сотрудников ПФР обзванивают ставропольских пенсионеров

На «горячую линию» Отделения ПФР по краю обратилась жительница Ставрополя, которой позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками Пенсионного фонда, попросили ее сообщить номер банковской карты. Липовые специалисты объясняли это тем, что произошел перерасчет пенсии за два года. После того как собеседница сообщила, что пенсию ей приносит почтальон и карты у нее нет, мошенники потеряли к ней интерес. Специалисты ПФР предупреждают, что никогда не запрашивают подобную информацию по телефону. Есть основания предполагать, что появилась новая группа мошенников. Пенсионерам нужно быть бдительными.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161116/moshenniki_pod_vidom_sotrudnikov_pfr_obzvanivayut_stavropolskikh_98055.html