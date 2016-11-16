Михаил Миненков избран главой Невинномысска
Депутаты Думы города Невинномысска на внеочередном заседании избрали главой Невинномысска Михаила Миненкова. Напомним, с октября этого года М. Миненков замещал должность первого заместителя главы администрации Невинномысска. А до этого вновь избранный глава Невинномысска трудился в должности главы администрации города Михайловска.
Среди приоритетов своей деятельности на новом посту М. Миненков назвал развитие экономического потенциала Невинномысска, привлечение инвесторов в региональный промышленный парк, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска