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16 ноября 2016 г.

Михаил Миненков избран главой Невинномысска

Депутаты Думы города Невинномысска на внеочередном заседании избрали главой Невинномысска Михаила Миненкова. Напомним, с октября этого года М. Миненков замещал должность первого заместителя главы администрации Невинномысска. А до этого вновь избранный глава Невинномысска трудился в должности главы администрации города Михайловска.

Среди приоритетов своей деятельности на новом посту М. Миненков назвал развитие экономического потенциала Невинномысска, привлечение инвесторов в региональный промышленный парк, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161116/mikhail_minenkov_izbran_glavoy_nevinnomysska_98060.html
Фотография к статье Михаил Миненков избран главой Невинномысска
Михаил Миненков
Михаил Миненков
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
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Михаил Миненков избран главой Невинномысска
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