Михаил Миненков избран главой Невинномысска

Депутаты Думы города Невинномысска на внеочередном заседании избрали главой Невинномысска Михаила Миненкова. Напомним, с октября этого года М. Миненков замещал должность первого заместителя главы администрации Невинномысска. А до этого вновь избранный глава Невинномысска трудился в должности главы администрации города Михайловска.

Среди приоритетов своей деятельности на новом посту М. Миненков назвал развитие экономического потенциала Невинномысска, привлечение инвесторов в региональный промышленный парк, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства.

http://www.stapravda.ru/20161116/mikhail_minenkov_izbran_glavoy_nevinnomysska_98060.html