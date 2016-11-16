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16 ноября 2016 г.

Казаки помогут жителям Ставрополья сэкономить на электроэнергии

Казак Михайловского станичного казачьего общества Иван Кочубеев стал автором проекта по поиску потерь электроэнергии, получившего поддержку Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2016». Реализация его уже начата.

Изучая тему, команда проекта выявила множество проблем в жилых домах Ставрополья в сфере электрохозяйства. Среди них несоответствие поквартирного учета электроэнергии и общедомового, повышенные расходы на оплату общедомовых нужд, непрозрачность формирования платежей за электричество, увеличение числа случаев аварийного отключения электроэнергии, которые испытали на себе ставропольцы этой осенью. Для решения этих проблем авторы разработали новую методику по обследованию зданий и сооружений. Создан прибор, при помощи которого измеряется потеря электроэнергии на отдельных линиях. Своевременное выявление и устранение потерь позволит не только сократить расходы на общедомовые нужды, но и предотвратить возможность возникновения пожаров, снизить износ жилищного фонда. Несмотря на то, что проект стартовал только в конце октября, он уже вызвал большой интерес горожан.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ , при содействии ИА «Казачье единство»
http://www.stapravda.ru/20161116/kazaki_pomogut_zhitelyam_stavropolya_sekonomit_na_elektroenergii_98052.html
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