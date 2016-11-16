Как не попасть в беду на улице

Каждый день мы выходим на улицу. Однако нельзя забывать, что пребывание на улице может быть сопряжено с совершением противоправных действий в отношении каждого из нас. Улица всегда несет в себе множество опасностей. Особенно это касается детей и подростков.

Взрослые не всегда могут себе представить в полном объеме, что у детей и молодежи свой социальный пласт – со своими законами, а скорее, беззаконием. В попытках казаться взрослее и самоутвердиться дети часто ведут себя крайне агрессивно. Существуют и другие опасности, которые могут нас подстерегать на улицах и в общественных местах – это и взрослые с нездоровой психикой, и криминальные элементы, и бойцовские собаки, и многие другие угрозы.

Чтобы не попасть в беду, следует соблюдать правила поведения на улице. Это касается и взрослых, и детей. Прежде всего, необходимо контролировать свое поведение, чтобы не спровоцировать совершение правонарушений в отношении себя.

Что необходимо знать о правилах безопасного поведения на городских улицах?

Следуйте советам, приведенным ниже, это позволит уменьшить вероятность попасть в криминальную ситуацию. Итак, находясь на улице:

– избегайте прогулок в одиночестве в малолюдных местах;

– откажитесь по возможности от ночных передвижений, в крайнем случае воспользуйтесь такси;

– никогда не показывайте деньги или драгоценности, их надо держать во внутреннем кармане, дипломате или в другом надежном месте;

– не нагружайте себя свертками и пакетами, лучше всегда иметь свободу движений на тот случай, если возникнет необходимость защищаться;

– если к вам грубо обращаются по поводу якобы недостойных действий или делают вас объектом насмешек, не отвечайте и не поддавайтесь на провокации;

– старайтесь предвидеть проблемные ситуации и избегать их;

– не останавливайте по возможности машины автостопом и не соглашайтесь на то, чтобы вас подвозили незнакомые люди;

– если вас преследуют или вы убегаете от нападающего, громко кричите, привлекайте внимание прохожих, звоните в звонок на любой входной двери;

– будьте осторожны, проходя подворотни и плохо освещенные улицы, старайтесь по возможности их избегать;

– не вызывайтесь сопровождать незнакомого человека, в том числе на автомобиле;

– избегайте мест большого скопления людей;

– не следует кричать, а тем более ругаться, разговаривать нужно так, чтобы слышал только собеседник;

– мужчина должен идти по левую сторону от женщины. В случае какой-либо угрозы он прикрывает собой спутницу;

– если отец и мать гуляют с ребенком, он должен идти между ними;

– выходя из банка, после того как вы сняли деньги со счета, не показывайте их. Это же относится к тем моментам, когда вы дожидаетесь своей очереди в кассу, чтобы оплатить что-либо.

Все возможные варианты перечислить сложно. Всегда необходимо руководствоваться принципом: прогнозировать возможное негативное развитие ситуации и не совершать действий, которые могут к этому привести.

Среди основных обязательных правил, которые помогут вам сберечь свою жизнь и здоровье, специалисты предлагают соблюдать следующие:

1. Постоянно держите в поле зрения все, что происходит поблизости, избегайте попадать в потенциально опасные ситуации.

2. Попытайтесь найти убежище или помощь. Если есть возможность, бегите.

3. Привлеките внимание прохожих и ближайших жителей криком: «Пожар!». Боязнь оказаться в огне убеждает людей выглянуть в окно и стать таким образом ненужными свидетелями для преступника.

4. Когда же стычка неизбежна, следует принять ее, действуя решительно.

5. Отвлеките внимание нападающего. Может быть, уступив ему в чем-то, потом вы получите возможность неожиданно быстро и точно ударить его в уязвимые места.

6. Действуйте, не мешкая, с максимально возможной силой, чтобы нападающий был не в состоянии ответить. Если ваша реакция будет слабой, это может лишь еще больше разозлить бандита. Если нападению подверглась женщина, то только быстрота и точность могут противостоять мужской физической силе. Такие действия особенно оправданны, если есть реальная угроза жизни.

7. Для защиты применяйте любой имеющийся предмет (ключи, расческа, баллончик с дезодорантом, зонт, горсть монет, туфли, сумка, песок, камни, палка).

Как родителям обезопасить детей на улице?

Контролируйте нахождение ребенка в течение всего времени, когда вас нет рядом. Спрашивайте ребенка, когда он должен вернуться домой из школы. Звоните ему на протяжении дня и интересуйтесь его планами.

Предупредите детей о возможных «ловушках» на улице. Как правило, ребенок не откажется пойти со взрослым, который позовет его помочь несчастному котенку или плачущему малышу. Расскажите, что некоторые взрослые обманывают маленьких специально, в корыстных целях.

Иногда дети склонны переоценивать свои силы и возможности. Ваша задача – объяснить ребенку, что тактика «ноги в руки – и бежать» гораздо полезнее, чем отчаянное смелое молчание.

Необходимо иметь в виду, что для ребенка школьного возраста мобильный телефон – это средство безопасности. Вы можете выбрать программу, при использовании которой детский телефон может звонить только на один номер – ваш.

Придумайте вместе с детьми семейный пароль, который может использоваться в качестве сигнала в случае опасной ситуации.

Вместе с тем необходимо уяснить, что дорогой гаджет в руках ребенка – это повод для провоцирования зло-умышленников на совершение в отношении него противоправных действий.

Оговорите границы окрестностей, где ребенок может гулять.

Сформируйте у ребенка привычку рассказывать о том, как он провел время, когда оставался без вашего присмотра.

Дети должны знать, как и в каких случаях можно позвонить в полицию, противопожарную службу и скорую помощь.

Очень важно объяснить ребенку, что незнакомец – это любой человек, которого не знает сам ребенок.

Незнакомец может назвать ребенка по имени, сказать, что пришел по просьбе его мамы, может позвать посмотреть мультфильмы или предложить конфету. Но если человек ребенку незнаком, то он должен на все предложения отвечать отказом и в случае опасности кричать: «Я его не знаю!».

Родителям необходимо внушить ребенку, что никогда и ни при каких обстоятельствах они не пришлют за ним в школу, домой или во двор незнакомого человека. Если такой человек подойдет, кем бы он ни назвался, надо немедленно бежать в людное место, звонить родителям или обратиться к полицейскому.

Если вы считаете, что ребенок ваших знакомых или соседей подвергается насилию, незамедлительно обратитесь в полицию.

Разговаривая с ребенком о его безопасности:

1. Старайтесь быть максимально внимательными и деликатными и следите за реакцией ребенка во время предупреждающих разговоров.

2. Используйте ситуацию, когда ваши слова можно подтвердить наглядным примером.

3. Оговаривая с ребенком действия в случае потенциальной опасности, учитывайте его характер.

4. Необходимо объяснить ребенку, что:

– перед выходом из дома и в случае возвращения домой вечером необходимо заранее спланировать свой маршрут. Мысленно представить самый короткий и безопасный путь к пункту следования. Сообщить родителям лично или оставить записку о том, куда он идет и когда вернется, по возможности сообщить телефоны друзей;

– необходимо избегать короткой дороги, пролегающей через дворы, свалки, кладбища, пустыри, плохо освещенные улицы, а также участки, поросшие лесом или плотным кустарником. Лучше удлинить маршрут, но идти через людные места. В темных и плохо освещенных кварталах необходимо ходить по середине улицы;

– идти по тротуару необходимо всегда навстречу направлению уличного движения и ближе к дорожной бровке: в этом случае никто не сможет подъехать на машине сзади, оставаясь незамеченным, и уменьшится риск внезапного нападения со стороны преступника, прячущегося за углом, в темной арке, подворотне;

– в случае если на улице к нему подъедет машина и водитель начнет вести ведет себя агрессивно, необходимо закричать и убежать в направлении, противоположном движению автомобиля. Это позволит выиграть жизненно важные секунды;

– никогда нельзя соглашаться на предложение незнакомых водителей подвезти;

– необходимо остерегаться стоящих автомашин с работающим двигателем и сидящими внутри людьми. Нельзя подходить к автомобилю на расстояние вытянутой руки;

– нельзя слушать на улице аудиоплеер: в наушниках невозможно распознать звуки, предостерегающие об опасности (например, шаги за спиной, шум в кустах, звук подъезжающей машины и др.);

– через плохо освещенные подземные переходы ходить необходимо осторожно. Лучше не проходить через них в одиночку, воспользоваться обществом других людей, идущих в том же направлении (они будут охранять ребенка, сами того не подозревая).

– увидев впереди шумную группу подростков, когда поблизости нет других людей, лучше перейти на другую сторону улицы или вернуться назад и выбрать другой путь.

5. Время от времени закрепляйте материал, но так, чтобы ребенку не приелись подобные репетиции.

6. Не стесняйтесь устраивать периодически проверку бдительности.

7. Приучите ребенка строго соблюдать правило пяти «НЕ»:

никогда НЕ входить в подъезд и лифт с чужими людьми;

никогда НЕ брать угощение или подарки у чужих людей;

никогда НЕ садиться в чужую машину;

никогда НЕ рассказывать чужим о своей семье и о себе;

никогда НЕ молчать, если что-то подозрительно, но кричать и бежать в людное место.

Ребенок с детства должен уметь говорить «нет» в следующих ситуациях:

– когда ребенку предлагают совершить недостойный поступок;

– если ребенку предлагают поехать куда-нибудь, предупреждая, чтобы он об этом никому не говорил;

– когда незнакомый человек предлагает ребенку что-либо сладкое (конфеты, пирожные, пирожки и т.п.);

– когда ребенку предлагают хорошо отдохнуть вдали от взрослых, родителей;

– если незнакомые люди предлагают довезти ребенка на машине или показать им дорогу, сидя в машине;

– когда малознакомые или незнакомые люди приглашают ребенка к себе в гости и т. д.;

– когда ребенку предлагают на улице купить недорогой товар, поиграть в азартную игру, обещая большой выигрыш.

Самое главное правило для каждого из нас – быть бдительным.

Человек всегда должен быть бдительным. Бдительность должна выражаться в том, что, разговаривая с незнакомцем, человек должен понимать, что может оказаться жертвой мошенников. Существует масса примеров, когда пострадавший рассказывает, что и сам не понял, как он пригласил мошенника к себе в дом, как отдал деньги. О том, что можно стать жертвой обмана, надо помнить всегда. Как показывает следственный опыт, процентов 80 всех преступлений было совершено из-за того, что потерпевший не проявил достаточной бдительности в той или иной ситуации.

Провокационная составляющая значительно увеличивает вероятность совершения преступления в отношение вас.

В европейских странах уровень бдительности населения достаточно высок, именно поэтому уровень уличной преступности там достаточно низок. Действует стереотип поведения: если видишь что-то подозрительное или какое-то неадекватное поведение со стороны другого человека, необходимо обязательно обратиться в полицию, которая, в свою очередь, примет меры и, возможно, предупредит серьезное преступление.

Нам нужно избавиться от сложившегося в обществе убеждения, что обращение в полицию – плохой поступок. На самом деле, если вы видите какое-то преступление или знаете его подробности и не сообщили об этом, то вы представляете собой для общества скрытую угрозу. На самом деле все происходит на глазах у граждан. Мы видим, на каких машинах приехали хулиганы или преступники, мы знаем их приметы, но упорно не сообщаем и молчим об этом. Мы вспоминаем о безопасности только тогда, когда преступление совершается в отношении нас или наших близких. Как и со здоровьем, чтобы предупредить преступность, надо заниматься профилактикой, потому что, когда начинает что-то болеть, уже бывает поздно.

Безопасно на улицах у нас станет только тогда, когда мы перестанем быть равнодушными и следовать принципу «моя хата с краю».

По материалам управления по координации деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности, законности и правопорядка в Ставропольском крае аппарата ПСК.

http://www.stapravda.ru/20161116/kak_ne_popast_v_bedu_na_ulitse_98024.html