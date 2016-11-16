Буденновский мошенник задержан в Сочи

Сотрудники уголовного розыска из Буденновска задержали в Сочи своего земляка, который находился в федеральном розыске. Ранее в отношении жителя города Буденновска было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ущерб потерпевшей стороне составил более 250 тысяч рублей. Подозреваемый от следствия скрылся, после чего был объявлен в розыск. Сейчас он доставлен в отдел МВД России по Буденновскому району. Производство по уголовному делу возобновлено.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161116/budennovskiy_moshennik_zaderzhan_v_sochi_98049.html