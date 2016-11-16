Анна Давыденко из Ставрополя стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России»
В Санкт-Петербурге завершился VII Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России». Впервые за все годы существования конкурса в его финал вышла и достойно представила Ставрополь и край воспитатель детского сада № 58 из краевого центра Анна Давыденко. Это самый престижный педагогический конкурс в стране, который собрал в этом году 64 участника – лучших педагогов. Анна Михайловна подтвердила высокий статус профессионала, получив в ходе интернет-голосования огромную поддержку от коллег, родителей воспитанников, жителей города и края.