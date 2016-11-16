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16 ноября 2016 г.

Академии здорового образа жизни Василия Скакуна исполнилось 15 лет

В Ставрополе прошли торжества по случаю 15-летия муниципального бюджетного учреждения «Академии здорового образа жизни Василия Скакуна» и презентации новых книг нашего прославленного земляка. В. Скакун – не только заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, чемпион мира по акробатике, основатель одной из лучших в мире акробатических школ, член общественного совета и почетный гражданин города Ставрополя, но и создатель и бессменный руководитель Академии, в которой совершенно бесплатно занимаются около 700 человек. О своем богатом опыте он рассказал в новых книгах: «Пожалуйста, будьте здоровы!», «Если не понял зачем позвали, значит ты приходил зря», «Искусство маленьких шагов», «Мысль — поступок — результат» и «Пока живу, хочу успеть».

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161116/akademii_zdorovogo_obraza_zhizni_vasiliya_skakuna_ispolnilos_15__98050.html
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Академия здорового образа жизни Василия Скакуна
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Академии здорового образа жизни Василия Скакуна исполнилось 15 лет
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