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16 ноября 2016 г.

60 кустов роз из Донецка высадили в национальном парке «Кисловодский»

В национальном парке «Кисловодский» высадили 60 кустов роз, которые жители Донецка передали Ставрополью в благодарность за помощь Донбассу.

Руководитель социального проекта «Берегиня Донбасса» Виктория Григорьева рассказала, что бордовая роза является одним из символов Донецка. По ее словам, акция инициирована женщинами Донецка и поддержана региональной общественной организацией «Землячество донбассовцев», которую возглавляет народный артист СССР Иосиф Кобзон. Активно содействовали реализации проекта терские казаки и ставропольское духовенство.

Клумба в Долине роз национального парка «Кисловодский» – первая «ласточка» акции. Уже есть договоренности высадить подобные розарии в Ставрополе, Ростове, Москве.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161116/60_kustov_roz_iz_donetska_vysadili_v_natsionalnom_parke_kislovod_98039.html
Фотография к статье 60 кустов роз из Донецка высадили в национальном парке «Кисловодский»
Представители Донецка, руководители национального парка и администрации Кисловодска высаживают саженцы в Долине роз
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60 кустов роз из Донецка высадили в национальном парке «Кисловодский»
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