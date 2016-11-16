60 кустов роз из Донецка высадили в национальном парке «Кисловодский»

В национальном парке «Кисловодский» высадили 60 кустов роз, которые жители Донецка передали Ставрополью в благодарность за помощь Донбассу.

Руководитель социального проекта «Берегиня Донбасса» Виктория Григорьева рассказала, что бордовая роза является одним из символов Донецка. По ее словам, акция инициирована женщинами Донецка и поддержана региональной общественной организацией «Землячество донбассовцев», которую возглавляет народный артист СССР Иосиф Кобзон. Активно содействовали реализации проекта терские казаки и ставропольское духовенство.

Клумба в Долине роз национального парка «Кисловодский» – первая «ласточка» акции. Уже есть договоренности высадить подобные розарии в Ставрополе, Ростове, Москве.

http://www.stapravda.ru/20161116/60_kustov_roz_iz_donetska_vysadili_v_natsionalnom_parke_kislovod_98039.html