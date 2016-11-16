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16 ноября 2016 г.
Украли отару овец / «Ставропольская правда» от 16 ноября 2016 г.

100 овец украли двое жителей села Манычского

В селе Манычском Апанасенковского района двое местных жителей похитили с территории животноводческой точки около 100 овец, причинив ущерб на сумму более 830 тысяч рублей. Сотрудники полиции в ходе спецоперации задержали подозреваемых.

Сейчас выясняется их причастность к другим кражам скота в этом районе.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161116/100_ovets_ukrali_dvoe_zhiteley_sela_manychskogo_98037.html
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