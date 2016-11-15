Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты

Эксклюзив

Студенты реабилитировались

Студенты Ставропольского государственного медицинского университета спасли жизнь пожилой женщине. Эта история произошла далеко за пределами нашего края, в Северной столице, куда ребята отправились вполне с конкретной целью – принять участие во Всероссийской олимпиада по педиатрии.

А теперь обо всем по порядку.

Команда Ставропольского государственного медицинского университета долго готовилась к олимпиаде, и им, конечно, мечталось о победе. А конкуренция была серьезная, ведь за «трофеями» приехали в Санкт-Петербург 27 команд! Будущие специалисты в течение двух дней проходили сложные этапы олимпиады: было и тестирование, и ситуационные задачи, демонстрация практических навыков, конкурс «Что? Где? Когда?». В итоге наша команда заняла 13 место. Однако, как показала жизнь, настоящий успех измеряется другими категориями...

После торжественной церемонии награждения сборная СтГМУ отправилась на спектакль в Малый драматический театр Европы, но досмотреть постановку так и не удалось. Где-то на середине театрального действа послышались крики из зала. Быстро выяснилось: у пожилой зрительницы произошла внезапная остановка дыхания и потеря сознания. Действие на сцене остановилось. Окружающие в панике начали искать врача. И тут ставропольские «олимпийцы» не растерялись: прямо в зрительном зале они провели сердечно-легочную реанимацию. Их слаженная работа спасла жизнь.

Корреспондент «Ставропольской правды» познакомилась с героями — это студенты пятого и шестого курсов, три молодых человека и три девушки: Руслан Цуцаев, Андрей Васильев, Роман Трифанов, Асият Абдулкадирова, Ирина Темирханова, Марьям Боташева. Вспоминая детали этой истории, они замечали: помогать людям — это их прямая обязанность, но никак не подвиг.

– Никто же не пишет на газетных полосах о каждой спасенной жизни в больнице. Помочь – это долг врача, долг человека... Когда находишься на рабочем месте, чувствуешь себя иначе: рядом старшие коллеги, необходимый набор инструментов, медикаментов. Совсем другое – действовать за стенами больницы, – делился Руслан Цуцаев, который сейчас работает в отделении анестезиологии и реанимации краевой детской больницы. – Мы были не готовы к такому повороту событий. Согласитесь, когда идешь в театр, не думаешь, что там могут пригодиться профессиональные навыки.

Правда, слов благодарности от своей случайной пациентки ребята не услышали: она лишь возмутилась, что ей не дали досмотреть спектакль. Зато слова одобрения прозвучали от педагогического коллектива родного вуза. Преподаватели благодарили своих подопечных за то, что ребята не растерялись, не испугались взять на себя ответственность.

http://www.stapravda.ru/20161115/zhizn_zritelnitsy_peterburgskogo_teatra_spasli_stavropolskie_stu_98020.html