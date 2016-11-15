Жительница Ставрополье продавала опасный алкогольный контрафакт

В Советском районе женщина подозревается в сбыте алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. По данным следствия, подозреваемая продала мужчине, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», спиртосодержащую жидкость. Согласно заключению эксперта, указанная продукция не соответствовала требованиям ГОСТов и представляла опасность для жизни и здоровья потребителей. Расследование уголовного дела продолжается.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161115/zhitelnitsa_stavropole_prodavala_opasnyy_alkogolnyy_kontrafakt_98011.html