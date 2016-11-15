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15 ноября 2016 г.

Заказное убийство предотвращено в Кочубеевском районе

Житель Кочубеевского района предстанет перед судом за организацию приготовления к убийству по найму, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. По данным следствия, в июле текущего года мужчина решил организовать убийство своего знакомого за то, что тот оскорбил его мать. Для совершения задуманного он обратился к своему односельчанину и предложил ему десять тысяч рублей за убийство, а также передал ему в качестве орудия убийства нож. Однако предполагаемый «исполнитель» сообщил о поступившем ему предложении в полицию. И в ходе «оперативного эксперимента» преступную деятельность организатора удалось пресечь. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161115/zakaznoe_ubiystvo_predotvrascheno_v_kochubeevskom_rayone_98013.html
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