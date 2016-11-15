В ставропольском троллейбусе произошло возгорание внутренней обшивки

Ранним утром в минувший понедельник, 14 ноября, на улице Доваторцев в Ставрополе загорелся троллейбус. Сообщение породило массу устрашающих постов в интернет-сообществе. Эмоций добавила и фотография, сопровождающая информацию о ЧП, с изображением догорающего троллейбуса, окруженного клубами дыма и пожарными. Как прокомментировали в пресс-службе МЧС края, возгорание действительно имело место, но не столь масштабное – повреждена лишь внутренняя обшивка троллейбуса на площади один квадратный метр. Устанавливаются причина пожара, виновное лицо и материальный ущерб.

http://www.stapravda.ru/20161115/v_stavropolskom_trolleybuse_proizoshlo_vozgoranie_vnutrenney_obs_98009.html