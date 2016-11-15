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15 ноября 2016 г.

В канун Дня рождения Деда Мороза сказочный волшебник посетил школу-интернат Невинномысска

Ох уж этот добрый, неугомонный дедушка Мороз! У него на носу день рождения, а добрый волшебник, поклав в свой волшебный мешок гостинцы, спешит к детворе, чтобы порадовать ее сладкими подарками. «Погодите, погодите, – наверняка недоумевает, а, быть может, даже негодует озадаченный читатель. – Какой Дед Мороз? Какой день рождения? Какие гостинцы? На дворе – серый ноябрь, а до Нового года, почитай, еще полтора месяца!».

Объясняю по порядку. Дед Мороз из Невинномысска – настоящий. Причем – самый заслуженный в городе химиков, а может, и во всем Ставропольском крае. Ведь «волшебный» стаж у героя нашего рассказа, Владимира Ивановича Волика – без малого сорок пять лет! Красивая дата, 45-летие наступит как раз в этот Новый год.

Да-да, в первый раз примерил красный тулуп и взял в руки волшебный посох Владимир Иванович четыре с половиной десятка лет назад. Тогда работал слесарем по компрессорам на цементном заводе. Затем много лет Владимир Волик служил в звании прапорщика в воинской части правительственной связи. Сперва на продовольственном складе, а потом – начальником столовой. За годы службы в армии в предновогодние дни провел сотни елок. Владимир Иванович давно уже в отставке, но по-прежнему совмещает в себе много талантов: дедморозовский, поварской (готовит так, что пальчики оближешь!) и иные.

Не первый год шефствует невинномысский Дед Мороз над Домом детства. Так в городе химиков называют школу-интернат № 23 – образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В канун Нового года сказочный дедушка всегда навещает своих подопечных. Приезжает, конечно, не с пустыми руками.

Ну а почему в этот раз он направился в детский дом в ноябре? Дело было так. Автор этих строк недавно узнал, что официальным Днём рождения Деда Мороза принято считать 18 ноября. Почему? Дату выбрали сами дети: ее приурочили к наступлению морозов на родине именинника, в Великом Устюге. В этот день в старинном русском устраивают пир на весь мир, приглашают гостей, организовывают приём поздравлений через специальный почтовый ящик. Причем поздравляют именинника и его зарубежные коллеги — Санта Клаус из Америки, Йоулупукки из Финляндии, Пэр Ноэль из Франции и другие.

Ну а что наш, невинномысский Дед Мороз? Его-то кто-нибудь с именинами поздравляет?

– Поздравляет-поздравляет, можете не сомневаться, – ответил Дед Мороз Иванович. – Но дело не в этом! Чувствую, соскучились по мне за год дети, надо бы им устроить праздник. Побалую ребятню вкусным рассыпчатым печеньем. Поехали!

Как оказалось, Дед Мороз очень легок на подъем. Кстати, о его транспорте – разговор отдельный. Не всегда под рукой у дедушки оказываются волшебные северные олени. Так что приходилось невинномысскому сказочному персонажу добираться до ребят на автомобилях «Победа», «Москвич», УАЗ, «Жигули», КамАЗ. А один раз в качестве средства передвижения пришлось использовать даже повозку, влекомую двумя… осликами.

Вы спросите, как реагировали невинномысцы на ноябрьского Деда Мороза, шествующего по улице? Ну как вам сказать: если бы в Невинку вдруг заглянула какая западная звезда, (вроде Брэда Питта или Джорджа Клуни), вряд ли удалось бы вызвать такой ажиотаж, какой возник при появлении волшебника в красном тулупе.

Причем соскучились по Деду Морозу не только дети: взрослые его тоже радостно приветствовали. Правда, иногда интересовались осторожно: не рано ли начал он свою новогоднюю вахту? А узнав причину (напомним, в канун своего Дня рождения волшебник решил навестить ребят из детского дома), горожане улыбались и желали доброму волшебнику всего самого наилучшего. Мне показалось, что такое внимание дедушке понравилось. Послышалось даже, что он пробормотал на ходу в свои пышные усы и бороду что-то вроде «Чаще надо выходить в люди, чаще!».

Но вот мы в детском доме. Ребятня, для которой появление Дед Мороза было настоящим чудом, быстро расхватала вкусное печенье и засыпала волшебника вопросами. Как у него дела? Где Снегурочка? Какие подарки он подготовил для детей на Новый год?

Дед Мороз поведал, что Снегурочка занята: готовит ему праздничное угощенье ко дню рождения. Что за угощение? Как выяснилось, дедушка большой сладкоежка – любит мороженое, ведь оно такое холодное! Ну а на Новый год Мороз Иванович пообещал хорошие гостинцы тем детям, которые не шалят и хорошо учатся. Кстати, сам добрый дедушка в этот день тоже не остался без презента. Администрация интерната передала ему от ребят цветочную композицию, которую смастерили воспитанники школы.

Самое же главное – после визита Деда Мороза все осознали: Новый год – не за горами. А значит, уже скоро будут мандарины, подарки, веселые хороводы у елочки… И, конечно, Дед Мороз с мешком, полным подарков!

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161115/v_kanun_dnya_rozhdeniya_deda_moroza_skazochnyy_volshebnik_poseti_98004.html
Фотография к статье В канун Дня рождения Деда Мороза сказочный волшебник посетил школу-интернат Невинномысска
В канун дня рождения Деда Мороза добрый волшебник посетил невинномысскую школу-интернат
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