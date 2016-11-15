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15 ноября 2016 г.

В Изобильненском районе в ДТП пострадала 9-летняя девочка

13 ноября в станице Новотроицкая Изобильненского района на перекрестке столкнулись автомобиль Тойота «Королла» и Рено «Логан». Удар пришелся в бок Рено. В результате девятилетняя девочка получила травму головы, а кузов автомобиля деформировался настолько, что заблокировал выход людям, находившимся внутри. На место происшествия прибыли скорая помощь, полиция и пожарные ПЧ №59 ПАСС СК поселка Солнечнодольск. Огнеборцы взломали двери автомобиля, помогая пассажирам выбраться. Пострадавшую девочку с подозрением на сотрясение мозга увезли в больницу.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161115/v_izobilnenskom_rayone_v_dtp_postradala_9letnyaya_devochka_98006.html
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