У жителя Кисловодска изъято 8 граммов героина

Сотрудниками полиции в Кисловодске задержан 31-летний местный житель, при личном досмотре которого обнаружено восемь граммов героина. По факту незаконного оборота наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Задержанный заключен под стражу. Полицией города проводятся мероприятия по закреплению доказательной базы, подтверждающей причастность задержанного к совершению ряда других преступлений на территории края.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161115/u_zhitelya_kislovodska_izyato_8_grammov_geroina_98016.html