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15 ноября 2016 г.

У жителя Кисловодска изъято 8 граммов героина

Сотрудниками полиции в Кисловодске задержан 31-летний местный житель, при личном досмотре которого обнаружено восемь граммов героина. По факту незаконного оборота наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Задержанный заключен под стражу. Полицией города проводятся мероприятия по закреплению доказательной базы, подтверждающей причастность задержанного к совершению ряда других преступлений на территории края.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161115/u_zhitelya_kislovodska_izyato_8_grammov_geroina_98016.html
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