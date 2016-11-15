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15 ноября 2016 г.

Ставропольцы приняли участие во Всероссийском слете студотрядов в Новосибирске

Делегация Ставропольского края приняла участие во Всероссийском слете студенческих отрядов, проходившем в Новосибирске.

Делегация Ставропольского края приняла участие во Всероссийском слете студенческих отрядов, проходившем в Новосибирске. Масштабное мероприятие привлекло более двух тысяч человек из 75 субъектов России и стран СНГ.

Ставропольчане заявили о себе ярко: активно участвовали во всех мероприятиях, защищали честь Северо-Кавказского федерального округа в интеллектуальном конкурсе, в соревнованиях по волейболу и дартсу. За активную работу в студенческих отрядах почетным нагрудным знаком молодежной организации «РСО» награждена комиссар Пятигорского городского штаба студенческих отрядов Эллина Селютина. Командир студенческого педагогического отряда «Классики» Иван Сапелкин, пройдя серьезный предварительный отбор, вошел в десятку лучших командиров и комиссаров страны.

Кстати, Новосибирск встретил ребят настоящей зимой со снегом и морозом.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161115/stavropoltsy_prinyali_uchastie_vo_vserossiyskom_slete_studotryad_98008.html
Фотография к статье Ставропольцы приняли участие во Всероссийском слете студотрядов в Новосибирске
Делегация Ставропольского края приняла участие во Всероссийском слете студенческих отрядов, проходившем в Новосибирске.
Делегация Ставропольского края приняла участие во Всероссийском слете студенческих отрядов, проходившем в Новосибирске.
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