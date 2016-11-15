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15 ноября 2016 г.

Сотрудников контрольно-пропускного пункта «Затеречный» поздравили с Днем полиции

Заместитель начальника ГУ МВД по краю В. Хомутов и начальник управления МВД по Рязанской области Н. Пилюгин совместно посетили Нефтекумский район, где на федеральном контрольно-пропускном пункте «Затеречный» несут службу сотрудники полиции. В Нефтекумске состоялся праздничный концерт, посвященный прошедшему Дню сотрудника органов внутренних дел. Перед сотрудниками полиции выступили артисты культурных центров УМВД по Рязанской области и ГУ МВД по Ставропольскому краю. Полицейские приняли поздравления от руководителей ведомств. Сотрудники, отличившиеся в службе, отмечены почетными грамотами и дипломами.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161115/sotrudnikov_kontrolnopropusknogo_punkta_zaterechnyy_pozdravili_s_98017.html
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