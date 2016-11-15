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15 ноября 2016 г.

Службы управления дорог «Кавказ» полностью готовы к зиме

Журналисты края приняли участие в пресс-туре управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ», где познакомились со спецификой функционирования дорожных служб в зимнее время. Первый объект, который посетили гости – пескобаза. Она обслуживает участок автодороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск. Специалистами уже заготовлено свыше ста тысяч тонн песко-соляной смеси, что должно полностью покрыть потребность на весь зимний период.

Потом журналистов познакомили с чудо-возможностями холодной асфальтобетонной смеси. Она незаменима для ямочного ремонта при низких температурах: твердая поверхность способная выдержать нагрузки и работает длительное время. Кроме того, обладает упругостью, позволяя выдержать изменения погодных и температурных условий.

Закрывали пресс-тур в управлении подведомственного предприятия АО «Автодороги Кавказа» располагающееся в поселке Иноземцево. Здесь, среди новшеств, дорожники особо хвастались розовой солью, а чтобы не быть голословными, провели эксперимент. На искусственно созданный снег были нанесены слои розовой и белой соли. Оказалось, что участок с розовой солью плавится в полтора-два раза быстрей.

День был насыщенным. В ходе пресс-тура журналисты также узнали как отдыхает в свободное от выездов время «Дорожный спецназ», поучаствовали в мини-учениях дорожных работников.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161115/sluzhby_upravleniya_dorog_kavkaz_polnostyu_gotovy_k_zime_98003.html
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Пескобаза
Пескобаза
Фото: ФКУ Упрдор «Кавказ»
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