«Ростелеком» представляет услуги мобильной связи в трёх регионах ЮФО

«Ростелеком» предоставил абонентам основных услуг компании в 65 регионах России возможность подключить дополнительный сервис – мобильную связь. На юге России услуга доступна в трёх регионах – Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях. Таким образом, «Ростелеком» как универсальный оператор предлагает комплексное решение всех коммуникационных задач как для дома и офиса, так и за их пределами. «Ростелеком» может стать единым поставщиком услуг связи для семьи, предлагая услуги домашней телефонии, «Домашнего интернета», «Интерактивного ТВ» и мобильной связи1. Для организаций компания также предлагает весь спектр услуг фиксированной и мобильной связи.

«Комплекс мобильных услуг связи в дополнение к фиксированным технологиям – логичный шаг в развитии универсального оператора. Теперь наши абоненты могут пользоваться сервисами «Ростелекома» не только дома, но и вне его. Например, на смартфоне можно смотреть тот же набор телеканалов, что и дома. Впервые в большинстве регионов наша компания объединит в одну сеть домашние и мобильные телефоны, а внутрисетевые звонки всегда самые выгодные», – отметила заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Анна Роднова.

Для первых абонентов мобильной связи «Ростелекома» доступны специальные предложения. При приобретении SIM-карты предоставляется разовая скидка на плату за услуги домашней телефонии. В рамках акции все звонки между стационарными и мобильными телефонами «Ростелекома» – 0 рублей за минуту2.

«Ростелеком» предлагает различные мобильные приложения, которые помогают сделать пользование и управление услугами максимально комфортными и простыми. Например, приложение «Интерактивное ТВ» с помощью сервиса «Мультискрин» позволяет на экране смартфона или планшета смотреть тот же контент, что и на телевизоре дома. Приложение «Мой Ростелеком» – это мобильный личный кабинет, в котором просто управлять услугами и опциями, пополнять счет, участвовать в бонусной программе и так далее. Также есть популярное мобильное приложение «Госуслуги», поддержкой которого занимается «Ростелеком». В скором времени будет представлено мобильное приложение-коммуникатор «Аллё», который будет иметь привязку к нумерации фиксированной телефонии и поможет по выгодным тарифам осуществлять междугородные звонки.

«Ростелеком» предлагает удобную тарифную линейку, поэтому каждый абонент сможет подобрать оптимальный тарифный план и дополнить его опциями под свой стиль общения. Тарифная линейка «Суперсимка» предлагает комплекты минут, SMS и мегабайтов мобильного интернета (в соответствии с привычными буквенными обозначениями размеров – S, M, L, XL), в зависимости от привычного для абонента объема потребления. К примеру, в Краснодарском крае стоимость пакета из 550 минут разговоров, 550 SMS и 5 Гб мобильного трафика составляет 250 рублей в месяц. В Ростове-на-Дону тот же пакет обойдётся в 299 рублей в месяц, а в Волгоградской области за 350 рублей в месяц можно получить набор из 650 минут и SMS и 5 Гб трафика. Есть дополнительные опции «Простоинтернет» также со своим «размерным рядом»: S, M, L, XL. Пользователям мобильной связи «Ростелекома» доступны различные дополнительные услуги: «Кто звонил?», «Ожидание/удержание вызова», «Конференц-связь», «Определитель номера», «Переадресация вызовов» и др.

Мобильная связь «Ростелекома» будет также доступна вместе с основными услугами для бизнеса любого масштаба. Разработаны специальные пакетные и тарифные предложения для малого, среднего и крупного бизнеса. При подключении пакетов услуг, например, доступа в интернет и мобильной связи, действует гибкая система скидок. В планах предложить для малого и среднего бизнеса удобные коробочные решения. Также «Ростелеком» предлагает удобное облачное решение «Управление мобильными устройствами» – это сервис для безопасного удаленного использования корпоративных информационных систем и ресурсов на мобильных устройствах сотрудников.

«В дополнение к комплексу услуг фиксированной связи мы выводим на рынок MVNO-решение, которое позволяет бизнесу заказать весь необходимый перечень телеком-сервисов у одного поставщика. Это удобно с точки зрения договорных отношений, выгодной пакетной тарификации, единой технологической и сервисной поддержки», – комментирует заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» по работе с корпоративным и государственным сегментами Руслан Танашев.

Стать обладателем SIM-карты «Ростелекома» очень просто. Надо пользоваться или подключить пакет или хотя бы одну из основных услуг компании – домашний телефон, «Домашний интернет» или «Интерактивное ТВ». А дальше приобрести SIM-карту и заключить необходимые договоры в ближайшем центре продаж и обслуживания «Ростелекома», оформив заказ с доставкой на сайте rt.ru или позвонив по бесплатному телефону 8-800-1000-800. Также SIM-карты есть в наличии у активных продавцов или инсталляторов домашних услуг связи, то есть стать абонентом мобильной связи можно одновременно при подключении дома доступа в интернет, «Интерактивного ТВ» или стационарного телефона. Представители бизнеса могут оставить заявку на подключение на rt.ru или заключить договор в центре продаж и обслуживания юридических лиц.

SIM-карта «Ростелекома» подходит для любых абонентских устройств (смартфонов, планшетов, мобильных телефонов), так как выпускается сразу в трех форм-факторах: нано, мини и стандарт.

«Ростелеком» планирует трансформировать предложение в полноценный 4Play-сервис (4 услуги от одного оператора) с поддержкой: единого счета, единого личного кабинета, системой перекрестных скидок и бонусов за пакет услуг. Особое внимание будет уделяться развитию семейных тарифных предложений, например, общий пакет интернета на несколько устройств, комбинированный пакет на домашний и мобильный интернет.

В планах предложить абонентам брендированные устройства с предустановленными мобильными сервисами «Ростелекома». А также предлагать продажу смартфонов в рассрочку и пакетов услуг, включающих оборудование. В будущем «Ростелеком» представит решения в области мобильной коммерции – возможность оплаты товаров и услуг, погашения кредитов и пр. с лицевого счета абонента.

Подробнее об услугах «Ростелекома», регионах и правилах их предоставления, тарифах и опциях, проводимых акциях и их сроках можно узнать на сайте rt.ru, в ближайшем центре продаж и обслуживания, по круглосуточному бесплатному номеру 8-800-1000-800.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161115/rostelekom_predstavlyaet_uslugi_mobilnoy_svyazi_v_trekh_regionak_98005.html