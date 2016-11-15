Пропавшего пенсионера в Ставрополе нашли в городской больнице

С 7 ноября полиция Ставрополя занималась поисками пенсионера, который пропал в краевом центре. Как рассказал сын пожилого ставропольца, его отец ушел из дома еще 26 октября и до сих пор не вернулся. Для розыска пропавшего были сформированы специальные поисковые группы. В итоге 60-летний пенсионер был обнаружен сотрудниками уголовного розыска в одной из городских больниц. Как выяснилось, упав на улице, он получил травму, после чего был госпитализирован. Сын найденного поблагодарил сотрудников полиции, нашедших отца.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161115/propavshego_pensionera_v_stavropole_nashli_v_gorodskoy_bolnitse_98007.html