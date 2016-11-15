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15 ноября 2016 г.

Порнографию с несовершеннолетними распространял житель Пятигорска через соцсети

В Пятигорске местный житель подозревается в распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, сообщили пресс-службе СК СКР по краю. По данным следствия, подозреваемый создал страницу в одной из социальных сетей, где размещал доступные для свободного просмотра материалы с порнографическими изображениями лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Сейчас от подозреваемого поступила явка с повинной, назначены судебные экспертизы и иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161115/pornografiyu_s_nesovershennoletnimi_rasprostranyal_zhitel_pyatig_98012.html
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