Порнографию с несовершеннолетними распространял житель Пятигорска через соцсети

В Пятигорске местный житель подозревается в распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, сообщили пресс-службе СК СКР по краю. По данным следствия, подозреваемый создал страницу в одной из социальных сетей, где размещал доступные для свободного просмотра материалы с порнографическими изображениями лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Сейчас от подозреваемого поступила явка с повинной, назначены судебные экспертизы и иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161115/pornografiyu_s_nesovershennoletnimi_rasprostranyal_zhitel_pyatig_98012.html