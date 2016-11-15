«Горский очаг» возрождает кулинарные традиции народов Северного Кавказа

Помните знаменитую пословицу: «Аппетит приходит во время еды»? Это утверждение впервые появилось в знаменитом сатирическом романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». В объемном произведении, созданном в XVI веке, пиршество занимает десятки страниц! А вот среди наших классиков в числе несомненных фаворитов по описанию застолий лидируют Гоголь и Чехов. Их произведения – это настоящие путеводители по гастрономическим соблазнам.

Сегодня, к сожалению, многие традиционные блюда уже не встретить на нашем обеденном столе, но такая ситуация не должна устраивать. Не устроила она и активистов карачаево-балкарского фонда «Эльбрусоид». Побороть несправедливость времени они решили с помощью уникального и очень интересного проекта «Горский очаг». Сегодня он помогает возродить рецепты блюд народов Северного Кавказа. Объединившись, создатели-энтузиасты вот уже второй год проводят большую работу: организуют в Ставрополе кулинарные мастер-классы для желающих, ведут сайт проекта, открыли в соцсетях группы и даже создали приложение для смартфонов «Горский очаг». К рецептам прилагаются видео- и фотоматериалы. В общем, современные технологии в вопросах возрождения старых культурных традиций стали хорошими помощниками.

За относительно небольшой период существования «Горский очаг» обзавелся широким кругом любителей высокой кухни. На данный момент в их распоряжении более 250 уникальных рецептов. Электронная кулинарная книга регулярно пополняется. Первые, горячие блюда, салаты, соусы, выпечка, десерты, блюда из мяса, напитки и заготовки для хранения, – есть здесь все, что душе угодно!

С материальной точки зрения реализовать идею помогли средства, выигранные на форуме «Машук», причем проект стал победителем и прошлого, и этого годов. Подробнее о «Горской очаге» рассказала его автор и координатор Мариям Тамбиева. А встретились мы с девушкой на очередном мастер-классе. В этот день начинающие повара готовили дагестанский свадебный десерт халву – бакъукъ.

– На базе ставропольского филиала «Эльбрусоид» мы часто проводили мастер-классы. И в какой-то момент поняли, что тема кулинарии заслуживает большего внимания и большей аудитории. Так, взяв на себя смелость, создали проект «Горский очаг», – вспоминает Мариям. – С этой идеей мы поехали защищаться на молодежный форум «Машук-2015». В итоге, получили высокие баллы от членов жюри, а впоследствии и грантовую поддержку. На выигранные средства сшили фартуки с логотипом проекта, разработали свой сайт, запустили бесплатное мобильное приложение, провели серию мастер-классов, купили посуду, фототехнику, чтобы запечатлевать процесс приготовления блюд.

Финансовая поддержка «Машука» первое время помогала вести проект, потом поддерживать его пришлось своими силами. Моя собеседница призналась, что на деле реализовать идею оказалось намного сложней.

– У нас нет своего помещения для кулинарных занятий, поэтому перед каждым мастер-классом приходится искать площадку: зачастую, на нашу просьбу откликаются вузы и кафе, – поделилась М.Тамбиева. – Поэтому и мечта у нас материальная, но пока несбыточная: обрести свое постоянно действующее кулинарное пространство.

Несмотря на трудности, бросать это полезное дело никто не собирается. Администрация «Горского очага» постоянно в заботах: днями и ночами ищут рецепты в исторических кулинарных книгах, литературных произведениях, узнают в семьях, которые до конца не оторвались от своих корней. Успех проекта полностью заслуга Мариям и ее команды, состоящей из восьми человек.

– Порой, когда находится рецепт, мы даже не знаем как выглядит готовое блюдо, – рассказывала она. – Но проблема не только в иллюстративном ряде, сколько в сохранении рецептов. Печально, что молодежь не знает национальной кухни своего народа (такие результаты показал опрос студенческой аудитории). А между тем кавказская кухня хранит тысячи рецептов! Поэтому мы стараемся максимально охватить кулинарные традиции все народы Северного Кавказа и пропагандировать широкой публике.

Мариям Тамбиева уверена – кухня не хуже учебника по истории может рассказать о традиция, обычаях, ведь у каждого народа в ходу множество «пищевых» пословиц и поговорок, религиозных обрядов. К примеру, в карачаевской кухне можно встретить продукты, которые употребляются в сухом виде. Это связано с бытом народа. Раньше мужчины занимались отгоном животных и на все теплое время года уходили в горы. Все это время вдали от дома им нужно было питаться. С собой они забирали легкую по весу и долго хранящуюся пищу: сушеный сыр, сушенное мясо.

– Мы нашли старинный рецепт такого сыра, – продолжает Мариям. – Его раскатывали на небольшие кружочки, высушивали на солнце, солили. Так он хранился очень долго и был легким. При употреблении продукт мочили или же ели в сушенном виде. Вообще, большой плюс кавказской кухни: она сравнительно недорогая, все ингредиенты вполне доступны, а главное — полезны для организма. Скажем, из магазинного сыра, в котором всегда присутствуют никому неизвестные добавки, даже технически кавказское блюдо не получится.

Постепенно проект вышел за рамки кулинарной мастерской. На сайте «Горского очага» появилась рубрика «Обычаи», где можно узнать как накрывали стол, по какому принципу за него рассаживали членов семьи. А еще, благодаря второй победе на форуме «Машук», с наступлением теплого времени ребята планируют провести на открытом воздухе кулинарный фестиваль. Цель по прежнему одна глобальная — разжечь очаг семейных кулинарных традиций.

http://www.stapravda.ru/20161115/gorskiy_ochag_vozrozhdaet_kulinarnye_traditsii_narodov_severnogo_97992.html