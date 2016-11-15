Директор телерадиостудии «Слово» в Пятигорске получала зарплату за фантомных работников

Подозревается в мошенничестве

В Предгорном районе бывший директор-главный редактор «телерадиостудии «Слово» подозревается в мошенничестве, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК. По данным следствия, подозреваемая издала приказы о приеме на работу в возглавляемую организацию двух корреспондентов, установив им соответствующие должностные оклады. Однако указанные люди в редакции не работали, а деньги, поступающие на их счета она получала и распоряжалась по своему усмотрению. Общая сумма заработной платы данных сотрудников, которую незаконно получала женщина, составила более ста тысяч рублей. Учитывая, что экс-директор одновременно является выборным должностным лицом органа местного самоуправления, в соответствии с требованиями законодательства, решение о возбуждении в отношении нее уголовного дела принято и.о. руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю Игорем Ивановым. Расследование уголовного дела продолжается.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161115/direktor_teleradiostudii_slovo_v_pyatigorske_poluchala_zarplatu__98014.html