Чемпионат Ставропольского края по футболу 2016: победители и призеры

Завершился чемпионат края по футболу. В этом году он проходил несколько по иной, чем раньше схеме. Девять сильнейших клубов края образовали первую группу, а еще 20 команд – вторую, которую тоже пришлось разделить на две подгруппы. После двухкруговых турниров в каждой из групп были проведены финальные пульки. Звание чемпиона разыграли ставропольская «Электроавтоматика», новоалександровская «Искра», буденновский «Спартак», изобильненский «Сигнал» и черкесский «Нарт». Собственно говоря, именно в такой последовательности они и заполнили итоговую таблицу. Третий год подряд звание сильнейшей завоевала «Электроавтоматика» (гл. тренер В. Соколов). Здесь нельзя не отметить, что заводчане пять лет подряд выигрывают и кубок «Ставропольской правды». 9 декабря – во Всемирный день футбола – победители турнира будут удостоены наград, а чемпионские ленты украсят всех футболистов «Электроавтоматики». Их заслужили В. Батраков, Г. и И. Бераиа, А. Бычков, П. Грицына, Ю. Губа, А. Кунченко, И. Малахов, Н. Плиев, М. Попов, В. Саверский, И. Соковых, С. Соколов, М. Саркисян, А. Студзинский, К. Ткаченко, И. Цырков, Н. Шеховцов, П. Черноруков.

После 15-летнего перерыва в тройку сильнейших пробилась новоалександровская «Искра» (гл. тренер Р. Удодов), ставшая серебряным призером чемпионата. 17 лет прошло с тех пор, как последний раз на пьедестал поднимались футболисты Буденновска, чей «Спартак» нынче завоевал «бронзу» (гл. тренер. Д. Головин).

Во второй группе сильнейшие разыграли места с 1-го по 6-е. Победа здесь досталась недавнему гранду краевого футбола клубу «Колос-Калининское» из с Покойного (Р. Маркосянц), следом за которым финишировали дмитриевская «Родина» (В. Кулик) и сенгилеевский «Альянс» (А. Мысочка). 4-5 места достались минераловодскому «Локомотиву» (В. Умнов) и «Жемчужине» из Золотаревки (А. Калашников). Именно эти пять клубов по решению отчетно-выборной конференции краевой федерации футбола в следующем сезоне будут обязаны выступать в первой группе. На недавнем совещании у министра физкультуры и спорта края Р. Маркова развитию футбола было уделено особое внимание. Куда это годится: своих команд не имеют 16 (!) территорий края. Вот первые шаги к исправлению ситуации и будут сделаны в следующем сезоне.

В. МОСТОВОЙ

http://www.stapravda.ru/20161115/chempionat_stavropolskogo_kraya_po_futbolu_2016_pobediteli_i_pri_98002.html