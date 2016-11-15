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15 ноября 2016 г.

Бизнес-омбудсмен Ставрополья Кирилл Кузьмин побывал на востоке края

Бизнес-омбудсмен Ставрополья Кирилл Кузьмин побывал на востоке края, где он заглянул на местные рынки

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в СК Кирилл Кузьмин побывал в Левокумском и Нефтекумском районах. Он заглянул на местные рынки, обсудив с представителями микробизнеса насущные проблемы. Среди них, по мнению обратившихся к бизнес-омбудсмену, – высокая арендная плата за торговые площади, приводящая к сокращению числа торгующих. А тем, кто остался работать в непростых экономических условиях, приходится увеличивать стоимость продуктов питания и товаров, что способствует сокращению их доступности для населения. «Торговля – это основные рабочие места малого предпринимательства, как в городе, так и в сельских районах, – подчеркнул Кирилл Кузьмин». – Высокая стоимость рыночной площади ведет к нерентабельности бизнеса. А это в свою очередь является сдерживающим фактором в развитии малого и среднего предпринимательства в крае». Как прозвучало в ходе встреч, уполномоченный намерен разобраться со сложившимися обстоятельствами, а также выработать меры, направленные на изменение ситуации на розничных рынках региона.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161115/biznesombudsmen_stavropolya_kirill_kuzmin_pobyval_na_vostoke_kra_98015.html
Фотография к статье Бизнес-омбудсмен Ставрополья Кирилл Кузьмин побывал на востоке края
Бизнес-омбудсмен Ставрополья Кирилл Кузьмин побывал на востоке края, где он заглянул на местные рынки
Бизнес-омбудсмен Ставрополья Кирилл Кузьмин побывал на востоке края, где он заглянул на местные рынки
Фото пресс-службы Уполномоченного по защите прав предпринимателей в СК
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Бизнес-омбудсмен Ставрополья Кирилл Кузьмин побывал на востоке края
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