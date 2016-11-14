Житель Пятигорска осужден за избиение и попытку изнасилования экс-сожительницы

В Пятигорске местный житель признан виновным в попытке совершения действий сексуального характера в отношении своей бывшей гражданской супруги, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что он пригласил к себе домой экс-сожительницу. И после совместного употребления наркотических средств мужчина попытался совершить в отношении нее действия сексуального характера, подавляя ее сопротивление ударами по голове и телу руками и молотком. В итоге он нанес потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму. Однако довести до конца свой преступный умысел не удалось: женщина активно сопротивлялась, а соседи вызвали сотрудников полиции.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161114/zhitel_pyatigorska_osuzhden_za_izbienie_i_popytku_iznasilovaniya_97985.html