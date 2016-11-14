Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
14 ноября 2016 г.

Житель Пятигорска осужден за избиение и попытку изнасилования экс-сожительницы

В Пятигорске местный житель признан виновным в попытке совершения действий сексуального характера в отношении своей бывшей гражданской супруги, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что он пригласил к себе домой экс-сожительницу. И после совместного употребления наркотических средств мужчина попытался совершить в отношении нее действия сексуального характера, подавляя ее сопротивление ударами по голове и телу руками и молотком. В итоге он нанес потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму. Однако довести до конца свой преступный умысел не удалось: женщина активно сопротивлялась, а соседи вызвали сотрудников полиции.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161114/zhitel_pyatigorska_osuzhden_za_izbienie_i_popytku_iznasilovaniya_97985.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?
Происшествия
Пьяный житель Ипатовского района избил жену до смерти
Житель Пятигорска осужден за избиение и попытку изнасилования экс-сожительницы
В Невинномысске молодой человек подозревается в вымогательстве у подростка
У жителя Петровского района изъято 25 килограммов марихуаны
В Ставрополе в пожаре из-за непотушенной сигареты погиб мужчина
Пятигорск
Молодежь Пятигорска агитирует водителей соблюдать скоростной режим
Внедрение комплекса ГТО обсуждают в ПГУ
Научно-практическая конференция «Гражданин. Выборы. Власть» состоялась в ПГУ
В Пятигорске обсудили возможность привлечения паломников в кавказский регион
Добровольцы Всероссийской сети волонтерских отрядов «СВОИ» вернулись из зарубежья

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!