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14 ноября 2016 г.

За 10 месяцев 2016 года Россельхозбанк выдал ставропольчанам свыше 3 тысяч кредитов

Россельхозбанк

За 10 месяцев 2016 года Ставропольский региональный филиал АО «Россельхозбанк» выдал жителям края более 3 тысяч кредитов на сумму порядка 700 млн рублей. Таким образом, филиал удвоил количество и объем выданных кредитов населению по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее востребованы среди клиентов филиала потребительские и ипотечные кредитные продукты. Так, в структуре общего розничного ссудного портфеля филиала доля ипотечных кредитов составляет 55%, потребительских кредитов – порядка 44%. На сегодняшний день заемщиками филиала являются около 11 тысяч жителей края.

«Потребители банковских услуг делают выбор в пользу тех кредитных продуктов, которые позволяют сделать приобретение на максимально удобных и выгодных условиях. Именно этими преимуществами обладают продукты и услуги Россельхозбанка, – подчеркнул директор Ставропольского филиала Алексей Сенокосов. – В настоящее время кредитами Банка пользуются около 11 тысяч жителей Ставрополья».

В настоящее время продуктовый ряд Банка насчитывает около 15 видов кредитов и рассчитан на удовлетворение потребностей различных возрастных и социальных групп населения.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161114/za_10_mesyatsev_2016_goda_rosselkhozbank_vydal_stavropolchanam_s_97970.html
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