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14 ноября 2016 г.

Юный ставропольский пианист Елисей Мысин блистательно выступил на конкурсе «Синяя птица»

Елисей Мысин – учащийся подготовительного класса детской музыкальной школы № 1 города Ставрополя

Блистательно выступил на Всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица» ставропольский пятилетний пианист – учащийся подготовительного класса детской музыкальной школы № 1 города Ставрополя Елисей Мысин. Особенно впечатляет его успех, если учесть возраст конкурсанта, продемонстрировавшего почти взрослую игру на столь солидном инструменте. Члены жюри, люди весьма известные, такие как народные артисты России С. Безродная, Д. Мацуев, Н. Цискаридзе слушали игру Елисея с нескрываемым восхищением.

После выступление юного виртуоза Денис Мацуев пригласил его в знаменитую летнюю творческую школу в Суздаль, которая когда-то нашла и его самого. Елисей признался, что его любимый композитор — Моцарт. И что он тоже уже пробует сочинять музыку. Словом, не случайно наш юный земляк лидирует в зрительском голосовании проекта «Синяя птица», который идет по телеканалу «Россия 1».

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161114/yunyy_stavropolskiy_pianist_elisey_mysin_blistatelno_vystupil_na_97994.html
Фотография к статье Юный ставропольский пианист Елисей Мысин блистательно выступил на конкурсе «Синяя птица»
Елисей Мысин – учащийся подготовительного класса детской музыкальной школы № 1 города Ставрополя
Елисей Мысин – учащийся подготовительного класса детской музыкальной школы № 1 города Ставрополя
Фото: ДМШ № 1 Ставрополя
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Юный ставропольский пианист Елисей Мысин блистательно выступил на конкурсе «Синяя птица»
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