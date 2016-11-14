Волейболисты «Трансгаз-Ставрополь» из Георгиевска «вкатываются» в сезон

В стартовавшем чемпионате России по волейболу среди мужских команд в высшей лиге «А» выступает команда «Трансгаз-Ставрополь» из Георгиевска. На старте сезона «газовики» трижды сыграли на выезде и дважды дома. В Москве они сначала переиграли (3:1), а затем уступили (0:3) местному МГТУ, в Перми дважды проиграли местному «Прикамью» (0:3 и 1:3), а в Стерлитамаке — команде «Спортакадемия-ВРЗ» (1:3 и 0:3). В родных стенах поделили очки с «Ярославичем (3:1 и 1:3) и с воронежским «Кристаллом» (3:2 и 2:3).

Набрав девять очков в десяти встречах, наши земляки занимают десятое место в турнире из 12 коллективов. Очередные игры воспитанники мастера спорта Юрия Лисицкого проведут дома. 19 и 20 ноября они встретятся с соперниками из команды «Академия-Казань».

http://www.stapravda.ru/20161114/voleybolisty_transgazstavropol_iz_georgievska_vkatyvayutsya_v_se_97977.html