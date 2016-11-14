В Ставрополе проходит городской этап олимпиады школьников по ОБЖ

В рамках муниципального этапа стартовавшей на Ставрополье Всероссийской олимпиады школьников, на учебных площадках кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра около полутора сотен учеников с восьмого по одиннадцатый классы показывали свои навыки и умения в дисциплинах ОБЖ.

– Основы безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных школах является одним из приоритетных предметов, так как получаемые знания и навыки будут востребованы сегодняшними школьниками во взрослой жизни, помогут им и их окружающим справиться с чрезвычайной ситуацией, спасти самое дорогое — жизнь человека, — прокомментировал ход этапов олимпиады заместитель директора кадетской школы подполковник Сергей Жадан.

Представительная комиссия из офицеров-воспитателей кадетки и преподавателей ОБЖ других учебных заведений города оценивали знания и умения молодых людей в двух турах.

Как рассказал начальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, теоретический тур охватывал тесты на знание тем: здоровый образ жизни, медицина, пожарная безопасность, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, защита от них, основы военной службы, выживание человека в природе.

Практический тур, а он стал самым зрелищным, потребовал демонстрации навыков оказания первой помощи пострадавшим, подачи сигналов бедствия, неполную разборку-сборку АК, действий при пожаре, снаряжение магазина автомата учебными патронами.

Кроме того, пришедшие в качестве наблюдателей и для оказания помощи профессионалы из подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и бригада полицейских и армейских медиков во главе с врачом медико-санитарной части госпиталя ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексеем Анищенко провели занятия, посвященное старту второго этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Кому, как не военным и полицейским медикам, в доверительном общении с прошедшими этапы олимпиады молодыми людьми, поговорить о выборе жизненного пути и пропасти на этой дороге, которая может возникнуть из-за необдуманных шагов — из-за наркотиков.

http://www.stapravda.ru/20161114/v_stavropole_prokhodit_gorodskoy_etap_olimpiady_shkolnikov_po_ob_97975.html