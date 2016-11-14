В Ставрополе открыта выставка пейзажных работ о Северном Кавказе

В краевом Доме народного творчества открыта экспозиция «Рассея, моя Рассея» творческого объединения «Третий берег», представляющая пейзажи Архыза, Теберды, Махара, Селигера, Подмосковья, Гурзуфа, Ставрополя. Выставка – итог творческих путешествий членов объединения в разных уголках России. Художники делали этюды, эскизы, зарисовки, выходили на пленер и на родном Ставропоье. В рамках презентации новой экспозиции состоялась творческая беседа, которую вела руководитель «Третьего берега», член Творческого союза художников России Светлана Дмитриева. Объединение создано в 2008 году на базе кафедры дизайна Ставропольского института экономики и управления имени О. Казначеева группой преподавателей. С того времени «Третий берег» прошел и интересный большой творческий путь.

http://www.stapravda.ru/20161114/v_stavropole_otkryta_vystavka_peyzazhnykh_rabot_o_severnom_kavka_97988.html