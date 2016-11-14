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14 ноября 2016 г.

В Невинномысске молодой человек подозревается в вымогательстве у подростка

В Невинномысске молодой человек подозревается в совершении вымогательства, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. По данным следствия, у одного из торговых центров столицы химиков подозреваемый увидел 14-летнего подростка, с которым ранее познакомился в одной из социальных сетей. Парень подошел к мальчику, ударил его головой в лоб и потребовал передать ему восемь тысяч 500 рублей и телефон. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161114/v_nevinnomysske_molodoy_chelovek_podozrevaetsya_v_vymogatelstve__97974.html
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