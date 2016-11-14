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14 ноября 2016 г.

В Михайловске обсудили вопросы развития армейского рукопашного боя

В Михайловске на семинаре обсудили вопросы развития армейского рукопашного боя

В Михайловском многопрофильном техникуме имени казачьего генерала С. Николаева прошел организованный Михайловским станичным казачьим обществом межрегиональный семинар по армейскому рукопашному бою, собравший тренеров и судей не только Ставрополья, но и Астраханской и Нижегородской областей.

На мероприятии были выработаны единые критерии судейства. По его итогам 32 человека успешно прошли обучение. Им вручены сертификаты, дающие право выступать в качестве тренеров и судей армейского рукопашного боя.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161114/v_mikhaylovske_obsudili_voprosy_razvitiya_armeyskogo_rukopashnog_97996.html
Фотография к статье В Михайловске обсудили вопросы развития армейского рукопашного боя
В Михайловске на семинаре обсудили вопросы развития армейского рукопашного боя
В Михайловске на семинаре обсудили вопросы развития армейского рукопашного боя
Фото Михаила Борисова
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В Михайловске обсудили вопросы развития армейского рукопашного боя
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