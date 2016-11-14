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14 ноября 2016 г.

Целесообразность приватизации аэропорта Минвод обсудили в Думе Ставрополья

Первый заместитель председателя Думы СК Дмитрий Судавцов провел рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента.

Руководители комитетов сообщили о ближайших планах. В частности, будет продолжена работа над краевым бюджетом на будущий год. Все предложения по законопроекту, поступившие от думских комитетов, рассмотрят на заседании согласительной комиссии, в состав которой входят представители законодательной и исполнительной власти.

В комитете по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму на рассмотрении находится проект программы приватизации объектов краевой государственной собственности на 2017 год. Как отметил его руководитель Валерий Назаренко, есть вопросы о целесообразности преобразования двух ГУПов «Корпорация развития Ставропольского края» и «Ставрополькрайимущество» в акционерные общества. Обеспокоенность депутатов вызвала и предполагаемая приватизация акций ОАО «Управляющая компания Аэропорт Минеральные Воды».

Как проинформировал председатель комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Иван Богачёв, в 2017 году на федеральном уровне будет оказана серьёзная поддержка сельхозкооперации. Отрадно то, что наш край также является участником этой программы.

Л. НИКОЛАЕВА , при содействии пресс-службы ДСК
http://www.stapravda.ru/20161114/tselesoobraznost_privatizatsii_aeroporta_minvod_obsudili_v_dume__97999.html
Фотография к статье Целесообразность приватизации аэропорта Минвод обсудили в Думе Ставрополья
Рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата ДСК
Рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата ДСК
Фото пресс-службы ДСК
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