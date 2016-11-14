Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
14 ноября 2016 г.

Ставропольский «Динамо-Виктор» уступил в Краснодаре гандболистам местного СКИФа

Гандбол

Очередную календарную игру выступающие в мужской российской суперлиге гандболисты ставропольского «Динамо-Виктора» провели в Краснодаре против местного СКИФа. Сюжет поединка был закручен, как в лихом детективе: хозяева паркета уходили в отрыв, гости старательно догоняли, и так все 60 минут игрового времени. Лишь раз в середине второго тайма ставропольцы, не дававшие соперникам оторваться больше, чем на три мяча, отпустили их на пять, и так и не смогли догнать. Финальная сирена зафиксировала минимальное преимущество хозяев — 31:30. Самым результативным среди гостей стал Антон Отрезов, на счету которого десять заброшенных мячей.

Пять побед в восьми встречах расположили воспитанников заслуженного тренера страны Виктора Лаврова на шестой позиции в турнире из 12-ти коллективов.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161114/stavropolskiy_dinamoviktor_ustupil_v_krasnodare_gandbolistam_mes_97981.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?
Гандбол
Ставропольский «Динамо-Виктор» уступил в Краснодаре гандболистам местного СКИФа
Юные гандболисты Ставрополя выступят во Всероссийском финале
Гандболистки «Ставрополья- СКФУ» уступили в Краснодаре и выиграли в Майкопе
Гандболисты ставропольского «Динамо-Виктор» вышли в четвертьфинал Кубка России
Гандбол: ставропольский «Динамо-Виктор» обыграл одноклубников Челябинска

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!