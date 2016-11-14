Ставропольский «Динамо-Виктор» уступил в Краснодаре гандболистам местного СКИФа

Очередную календарную игру выступающие в мужской российской суперлиге гандболисты ставропольского «Динамо-Виктора» провели в Краснодаре против местного СКИФа. Сюжет поединка был закручен, как в лихом детективе: хозяева паркета уходили в отрыв, гости старательно догоняли, и так все 60 минут игрового времени. Лишь раз в середине второго тайма ставропольцы, не дававшие соперникам оторваться больше, чем на три мяча, отпустили их на пять, и так и не смогли догнать. Финальная сирена зафиксировала минимальное преимущество хозяев — 31:30. Самым результативным среди гостей стал Антон Отрезов, на счету которого десять заброшенных мячей.

Пять побед в восьми встречах расположили воспитанников заслуженного тренера страны Виктора Лаврова на шестой позиции в турнире из 12-ти коллективов.

http://www.stapravda.ru/20161114/stavropolskiy_dinamoviktor_ustupil_v_krasnodare_gandbolistam_mes_97981.html