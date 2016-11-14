Ставрополец Олег Бабгоев стал чемпионом мира по самбо

В столице Болгарии Софии завершился чемпионат мира по самбо. Замечательного успеха на нем добился выступавший во второй день соревнований спортсмен краевой ШВСМ дзюдо и самбо Олег Бабгоев. В весовой категории до 74 кг ставропольский мастер спорта России по самбо выиграл финальную схватку у борца из Грузии за две с половиной минуты болевым приемом и стал чемпионом мира.

http://www.stapravda.ru/20161114/stavropolets_oleg_babgoev_stal_chempionom_mira_po_sambo_97978.html