«Ставропольчанки-СКФУ» дважды обыграли баскетболисток команды «Ника» из Сыктывкара

Фото: из архива газеты «СП»

В яркой и драматичной спортивной борьбе в Ставрополе прошли две баскетбольные игры выступающей в первом дивизионе суперлиги женской команды «Ставропольчанка-СКФУ» и их соперниц из Сыктывкара — «Ники».

В первом поединке решающим отрезком игры оказалась вторая четверть, в которой воспитанницам Евгения Алиева удалось — нет, не шапками, а мячами – буквально забросать корзину соперниц. Счет в этом игровом отрезке — 22:9 — предопределили и общий успех хозяек паркета во встрече — 73:67. Самыми результативными у нас стали Галина Ляшенко, набравшая 18 очков, а также Наталья Гвоздева — 14 и Светлана Кузнецова — 11 очков.

А вот в повторном поединке для определения победителя понадобилось целых два овертайма! После трех игровых отрезков преимущество хозяек площадки выражалось 14 очками и, казалось, ничто не предвещало им сложностей в концовке встречи. И вдруг — неожиданный сбой в игре. По истечении основного времени игры табло зафиксировало равенство в счете — 67:67. Первый овертайм победителя также не выявил, и только во втором ставропольчанкам удалось склонить чашу весов в свою пользу — 89:88.

Одержав пять побед в десяти играх, подопечные Е. Алиева взлетели на четвертую строку таблицы турнира из десяти команд. Теперь 19 и 20 ноября «Ставропольчанка-СКФУ» будет принимать безоговорочного лидера турнира — команду «Динамо-Фарм» из Курска, одержавшую на старте сезона десять побед подряд. Впереди наших девушек пока также находятся команды «Ростов-Дон-ЮФУ» и столичная «МБА-2».

http://www.stapravda.ru/20161114/stavropolchankiskfu_dvazhdy_obygrali_basketbolistok_komandy_nika_97980.html