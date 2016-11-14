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14 ноября 2016 г.

Результаты 16-го тура чемпионата России по футболу в зоне «Юг»

Состоялись матчи 16-го тура чемпионата России по футболу среди команд зоны «Юг» второго дивизиона: «Ротор» – «Спартак» – 1:0, «Краснодар-2» – «Армавир» – 1:0, «Дружба» – «Чайка» – 1:0, «Биолог» – «Ангушт» – 1:0, «Афипс» – «Легион» – 1:1, «Сочи» – «Кубань-2» – 2:2.

СКА – «ДИНАМО» – 3:1. Если вести отсчет, начиная с 2000 года, то у этих соперников абсолютный паритет: в 18-ти очных поединках каждая из команд одержала по семь побед, четыре матча завершились вничью. В первом круге нынешнего чемпионата благодаря голу С. Сердюкова верх со счетом 1:0 взяли динамовцы. В том же матче А. Хугаев не реализовал 11-метровый. Ответный поединок состоялся в воскресенье в Батайске и начался необычно рано – в 13:30. Чтобы успеть к игре выезжать динамовцам пришлось в шесть утра. Но те болельщики, что опоздали даже на пять минут уже не видели гола, который с угла штрафной в сетку СКА отправил А. Курачинов. Через полчаса ростовчане все-таки отыгрались. Второй тайм тоже начался атаками гостей, но теперь армейцы были бдительны и заняли круговую оборону. До 70-й минуты шла обоюдоострая игра. И тут наша оборона прошляпила острый выпад хозяев и ростовчане повели в счете – 2:1. А на 79-й минуте поле на носилках был вынужден покинуть Ш. Курбанов. Пока наши разбирались с заменой, армейцы забили еще один гол. После четырехчасового автобусного вояжа в Батайск, было бы наивно ждать от ставропольской команды другого результата. «Динамо» замкнуло первую десятку.

«Динамо»: Суворов, Курбанов (Колесников), Ярцев, Бакланов, Белезеров, Селеменев, Хугаев, Голищев, Кукояка (Люфт), Курачинов (Хасцаев), Сердюков.

«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «МАШУК-КМВ» – 3:0. А вот здесь статистика беспощадна к нашим землякам, в 13-ти играх лишь однажды добившихся успеха во встрече с новороссийцами, правда, и «Черноморец» в пяти матчах довольствовался лишь ничейным исходом. На 37-й минуте нынешней встречи А. Солтанов с 11-метрового вывел вперед хозяев поля. После перерыва пятигорчане, оставшиеся в меньшинстве (удален Г. Кабулов), пропустили от того же Солтанова еще один гол. «Черноморец» на этом вроде бы успокоился, но Д. Бугулов забил третий мяч в собственные ворота. А ничья «Легиона» вновь опустила пятигорчан на последнее место в таблице.

«Машук»: Зайцев, Кабулов, Мулляр, Абидинов, Бугулов, Родионов, Садиров (Баев), Нестеренко, Шрейдер (Михалев, Демидов), Абидоков, Алиев.

Положение команд

-           |   В  Н  П    М     О
-----------------------------------
            |                     
Ротор       |  12  2  2  31-11  38
Армавир     |   9  4  3  25-11  31
Афипс       |   9  4  3  22-13  31
Черноморец  |   9  3  4  22-8   30
Биолог      |   8  1  7  17-18  25
Чайка       |   6  6  4  21-15  24
СКА         |   6  5  5  18-19  23
Краснодар-2 |   6  4  6  15-14  22
Сочи        |   6  4  6  23-20  22
ДИНАМО      |   6  1  9  14-21  19
Кубань-2    |   5  3  8  15-23  18
Спартак Вл  |   4  5  7  11-18  17
Дружба      |   4  4  8  14-23  16
Ангушт      |   3  5  8  12-17  14
Легион      |   3  4  9  15-28  13
МАШУК       |   3  3  10 15-31  12
В. МОСТОВОЙ
http://www.stapravda.ru/20161114/rezultaty_16go_tura_chempionata_rossii_po_futbolu_v_zone_yug_97960.html
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