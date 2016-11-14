На вопросы жителей Ставрополья ответит главный судебный пристав края

Главный судебный пристав края Николай Коновалов ответит на вопросы ставропольчан. Личный прием граждан состоится завтра, 15 ноября, с 14-00 до 16-00 в здании Минераловодского районного отдела судебных приставов по адресу: Минеральные Воды, пр. 22 ПартСъезда, 4, ул. Анджиевского, 3, сообщили в пресс-службе краевого ведомства. Предварительная запись заявителей будет проводиться по телефонам: 8 (8652) 24-55-42; 94-02-85 специалистами отдела по работе с обращениями граждан аппарата Управления.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161114/na_voprosy_zhiteley_stavropolya_otvetit_glavnyy_sudebnyy_pristav_97971.html