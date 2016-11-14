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14 ноября 2016 г.

На Ставрополье завершена уборка кукурузы

На Ставрополье завершилась уборка кукурузы на зерно. Собрано Более 1,2 миллиона тонн этой культуры, при средней урожайности 65,3 центнера с гектара, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. В прошлом году было получено свыше 812 тысяч тонн «царицы полей», или 41 центнер на круг. А вот копка сахарной свеклы еще продолжается. Убрано более 80 процентов всей площади. Накопано около двух миллионов тонн сладких корнеплодов при средней урожайности 712 центнеров с гектара. Темпы кампании также выше прошлогодних, когда было собрано 1,6 миллиона тонн, или 455 центнеров на круг. На переработку в ОАО «Ставропольсахар» уже поступило более 522 тысяч тонн сахарной свеклы, остальная часть сладкой «добычи» ушла на переработку в соседние регионы, в основном Краснодарского края.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161114/na_stavropole_zavershena_uborka_kukuruzy_97991.html
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Уборка кукурузы на Ставрополье
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