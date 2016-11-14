Минеральную воду «Ессентуки» поставят в страны Прибалтики

АО «Кавминкурортресурсы», 51процент акций которого находится в собственности государства (под управлением АО «Корпорация развития Северного Кавказа»), заключило соглашение с эстонским дистрибьютером Essentuky Baltic OU о поставке минеральной воды в Прибалтийские страны. В течение 2017 года АО «КМКР» поставит до 1,5 миллионов бутылок минеральной воды «Ессентуки №4», «Ессентуки №17» емкостью 1 литр.

Пресс-служба Корпорации развития Северного Кавказа со ссылкой на коммерческого директора «КМКР» Дмитрия Ландырева сообщает, что это первые поставки природной минеральной воды Кавказских Минеральных Вод в страны Евросоюза. До этого данные воды поставлялись под видом лимонада, поскольку ни один из заводов на Кавминводах не имел европейского сертификата производителя.

http://www.stapravda.ru/20161114/mineralnuyu_vodu_essentuki_postavyat_v_strany_pribaltiki_97965.html