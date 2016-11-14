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14 ноября 2016 г.

Максим Маланин из Невинномысска взял «серебро» конкурса педагогов России «Сердце отдаю детям»

В Красноярске состоялся финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Представлявший Ставропольский край педагог дополнительного образования Невинномысского Дворца детского творчества Максим Маланин занял в престижном состязании второе место.

В номинации «Техническое творчество» в числе десятков наставников со всей страны Максим Маланин провел открытое занятие, на котором мальчишки конструировали автомобили своей мечты и проводили их тест-драйв на испытательной автотрассе.

Как рассказали в администрации Невинномысска, наш земляк, чье кредо «Творить, изобретать и развиваться!», в ходе конкурса представил свой опыт работы в системе дополнительного образования.

Отметим, неоднократно ребята из автомодельного кружка, которым руководит Максим Маланин, занимали первые и призовые места в краевом конкурсе рационализаторов и изобретателей. Вносят кружковцы свой вклад и в дело обеспечения безопасности дорожного движения, помогая сотрудникам ГАИ проводить различные пропагандистские акции.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161114/maksim_malanin_iz_nevinnomysska_vzyal_serebro_konkursa_pedagogov_97986.html
Фотография к статье Максим Маланин из Невинномысска взял «серебро» конкурса педагогов России «Сердце отдаю детям»
Максим Маланин – серебряный призер Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Кроме прочего, автомодельный кружок, которым руководит Максим, сотрудничает с органами ГАИ в деле пропаганды безопасности дорожного движения.
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Максим Маланин из Невинномысска взял «серебро» конкурса педагогов России «Сердце отдаю детям»
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