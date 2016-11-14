Казачьи кибердружины будут защищать Рунет от опасного контента

В России появятся казачьи кибердружины, которые будут защищать российский сегмент Интернета от опасного контента, сообщает агентство Interfax.ru. Лига безопасного Интернета и Московский государственный университет технологий и управления имени Разумовского (Первый казачий университет) заключили соглашение о сотрудничестве. Главная цель – совместная борьба с запрещенным контентом в сети, создание казачьих кибердружин, а также просвещение детей, подростков и их родителей в вопросах информационной безопасности.

«Юные казаки должны защищать рубежи нашей Родины не только на земле, но и в киберпространстве... Кибердружина будет большим подспорьем в создании безопасного информационного пространства и в отстаивании интересов нашей страны в киберпространстве», – заявил директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов.

http://www.stapravda.ru/20161114/kazachi_kiberdruzhiny_budut_zaschischat_runet_ot_opasnogo_konten_97987.html