Игры 2-го тура чемпионата края по баскетболу среди мужчин состоялись в Ставрополе

Фото: из архива газеты «СП»

В спортзале Ставропольского государственного аграрного университета прошли игры второго тура V чемпионата края по баскетболу среди мужских команд производственных коллективов, городов и муниципальных образований на кубок губернатора в зоне «Ставрополь».

В первой игре хозяева площадки студенты-аграрники обыграли со счетом 107:70 «Русь» из Михайловска. Во второй «Инфа» со счетом 83:53 выиграла у «ДЮСШ-Газпром» (Ставрополь). В третьей игре встретились действующие чемпионы «Теплосеть» и дебютанты — михайловский «Вепрь». Обе команды укомплектованы опытными игроками. В первой половине «Вепрь» смотрелся очень даже хорошо, но в итоге «тепловики» подтвердили свое реноме и заслуженно победили со счетом 76:59. В заключительной игре тура встречались команда «Молочный комбинат «Ставропольский» и «Крайбольница». «Молочники» победили «медиков» — 71:43. Команда «УОР-Электроавтоматика» в этом туре была свободна от игр. Результаты игр в дивизионе «КМВ»: БК «Ессентуки» — «Теплорежим» (Черкесск) — 74:81; «ПГУ» — «Импульс» (Пятигорск) — 70:31; БК «Пятигорск» — БК «Буденновск» — 102:22; «Арнест» (Невинномысск) — БК «Железноводск» — 58:41.

Игры следующего тура пройдут 20 ноября.

http://www.stapravda.ru/20161114/igry_2go_tura_chempionata_kraya_po_basketbolu_sredi_muzhchin_sos_97976.html