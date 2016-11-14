Губернатор В. Владимиров совершил рабочую поездку в Новоалександровский район

Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в Новоалександровский район, где побывал на предприятии ООО «Переработчик», входящем в структуру колхоза «Родина».

На протяжении уже нескольких лет здесь работает цех по производству соков и консервной продукции. Как отметил руководитель хозяйства Виктор Дубина, предприятие развивается с учётом требований рынка. Недавно здесь отказались от пластиковой упаковки и перешли на стеклянную тару. Это позволяет лучше сохранить свойства продукции. За год цех перерабатывает более тысячи тонн плодов и овощей, производимых хозяйствами района. Таким образом один цех с коллективом 15 работников обеспечивает занятость в смежных секторах районного АПК.

В начале этого года здесь открыта вторая очередь тепличного комплекса. Новые теплицы уже дали урожай – салаты, редис, огурцы, а также томаты. По мнению главы Ставрополья, такой подход к развитию агробизнеса является востребованным в крае: предприятие диверсифицировало свое производство, сделав акцент не только на выращивании пшеницы, но также на производстве других пользующихся спросом культур. Руководству краевого Минсельхоза рекомендовано использовать опыт колхоза «Родина» для распространения в других сельскохозяйственных территориях Ставрополья.

Вопросы социального развития территории обсуждены в посёлке Радуга, который является примером успешного партнёрства государства и бизнеса. Губернатор побывал и в посёлке Горьковском, где к началу учебного года в школе завершён ремонт спортзала и кровли.

Л. НИКОЛАЕВА , при содействии пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161114/gubernator_v_vladimirov_sovershil_rabochuyu_poezdku_v_novoaleksa_97998.html