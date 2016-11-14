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14 ноября 2016 г.

Экс-главу Журавского сельсовета обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве

В Новоселицком районе бывший глава муниципального образования Журавского сельсовета обвиняется в совершении ряда преступлений, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР. По данным следствия, в декабре 2011 года обвиняемый, являясь главой, внес заведомо ложные сведения в протокол местного совета депутатов о якобы имевшем место вынесении на обсуждение вопроса «Об утверждении положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального образования Журавского сельсовета» и его единогласном утверждении депутатами. На этом основании с июня 2012 года по сентябрь 2015 года премировал самого себя. Всего экс-глава похитил из бюджета муниципального образования более 500 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Бывшего главу обвиняют в совершении служебного подлога и мошенничества.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161114/eksglavu_zhuravskogo_selsoveta_obvinyayut_v_sluzhebnom_podloge_i_97973.html
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