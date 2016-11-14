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14 ноября 2016 г.

Базальтовый завод планируют построить в Минеральных Водах

По поручению губернатора края Владимира Владимирова министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Виталий Хоценко провёл совещание с руководителями компании «ВЕКТОР КМВ», заявившей инвестиционный проект строительства базальтового завода в Минеральных Водах.

Ранее компания обращалась в правительство Ставрополья с инициативой создания в регионе частного индустриального парка. Собственный базальтовый завод должен был стать резидентом этого парка наряду с тепличным и фармацевтическим производством. Однако теперь инвесторы приняли решение подходить к реализации проекта поэтапно.

– Развитие производства базальтового волокна в крае будет способствовать целям импортозамещения, а при дальнейшем расширении производства завод будет ориентирован на экспорт. Правительство края готово поддержать этот проект на всех этапах, – отметил Виталий Хоценко.

По его поручению, реализации проекта будет содействовать «проектный офис» под руководством заместителя министра энергетики, промышленности и связи Рустама Мингазова. В «проектный офис» также войдёт заместитель министра экономического развития края Алексей Когарлыцкий. Сотрудники Минпрома на ежемесячной основе будут контролировать ход проектирования и строительства завода.

При успешной реализации проекта он будет претендовать на меры государственной поддержки, сопоставимые с поддержкой резидентов индустриальных парков.

По заявлению инвесторов, базальтовый завод будет перерабатывать порядка пяти тысяч тонн породы в год. Первичной продукцией завода станет базальтовый ровинг – волокно для дальнейшей переработки.

По материалам органов власти СК
http://www.stapravda.ru/20161114/bazaltovyy_zavod_planiruyut_postroit_v_mineralnykh_vodakh_98000.html
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